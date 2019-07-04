Зеленський ініціює створення інвестфонду для спільних українсько-канадських проєктів

Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну та запропонував створити окремий фонд для спільного інвестування канадців українського походження в проєкти в Україні.

Про це він заявив у Торонто під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання", – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб. "Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на "білий" бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами", – переконує глава держави.

На його переконання, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у $10 млрд на рік. "Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план", – зауважив президент.

Фото: пресслужба президента України

Серед галузей, які можуть зацікавити іноземних інвесторів, український президент назвав ІТ, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин.

Зокрема, зазначається, що канадська компанія Brookfield вже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові. "Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проєктів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети", – сказав Зеленський.

Крім того, глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проєкти в Україні. "Як президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проєкту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда", – запевнив президент.

Нагадаємо:

20 червня президент Володимир Зеленський запропонував українському бізнесу взяти участь у масштабному проекті з відновлення Донбасу, вартість якого, за попередніми підрахунками, складає 300 млрд грн.

3 липня під час зустрічі з представниками бізнесу в Канаді Зеленський запросив їх взяти участь у форумі щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени цього року.

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