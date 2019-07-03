Операторів нового енергоринку попереджають про загрозу кібератаки

Про це повідомив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"З'явилася інформація, що готується хакерська атака на сайти державних підприємств, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії. Йдеться про ДП" НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" і ДП "Оператор ринку". Саме на сайтах цих компаній знаходяться електронні платформи, за якими ведуться торги на таких сегментах ринку електричної енергії, як "ринок на добу вперед" і "внутрішньодобовий ринок". А ДП "НЕК "Укренерго" здійснює оперативно-диспетчерське управління електроенергетичною системою України", — попередив Трохимець.

На його думку, організаторами можливої ​​хакерської атаки є противники нового ринку електроенергії. У зв`язку з цим він закликав правоохоронні органи забезпечити ефективне розслідування подібних диверсій.

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