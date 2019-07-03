Операторів нового енергоринку попереджають про загрозу кібератаки

Інтернет-сайти ключових операторів нового ринку електроенергії — "НЕК "Укренерго", "Гарантований покупець" і "Оператор ринку" — можуть піддатися масованій хакерській атаці.
Про це повідомив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"З'явилася інформація, що готується хакерська атака на сайти державних підприємств, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії. Йдеться про ДП" НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" і ДП "Оператор ринку". Саме на сайтах цих компаній знаходяться електронні платформи, за якими ведуться торги на таких сегментах ринку електричної енергії, як "ринок на добу вперед" і "внутрішньодобовий ринок". А ДП "НЕК "Укренерго" здійснює оперативно-диспетчерське управління електроенергетичною системою України", — попередив Трохимець.
На його думку, організаторами можливої хакерської атаки є противники нового ринку електроенергії. У зв`язку з цим він закликав правоохоронні органи забезпечити ефективне розслідування подібних диверсій.
Нагадаємо:
- З 1 липня 2019 року в Україні впроваджена нова модель ринку електроенергії. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році $2,5 млрд, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.
- Українська енергетична біржа (УЕБ), яка є організатором енергоаукціонів, оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії. Перший аукціон відбувся 27 червня.
- Напередодні запуску нової моделі енергоринку АМКУ попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.
- 2 липня в "Укренерго" заявили про загрозу колапсу нового енергоринку.
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Представник президента в Кабміні Андрій Герус спростував заяву глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука про те, що начебто новому ринку електроенергії загрожує колапс.