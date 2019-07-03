Названо орган, на який найчастіше скаржиться український бізнес

Про це в інтерв`ю журналу "БІЗНЕС" повідомив бізнес-омбудсмен в Україні Альгірдас Шемета.

"Здебільшого [скаржаться] на Державну фіскальну службу України. Співробітники ДФС не завжди якісно опрацьовують питання, що аналізуються під час перевірок, адміністрування ПДВ та інші податкові нюанси. Але я сподіваюся, що оголошена реформа зробить ДФС ефективною сервісною службою, що сприятиме залученню іноземних інвестицій", — сказав Шемета.

Він також повідомив, що однією з головниш перешкод для ведення бізнесу в Україні залишається корупція. "Насамперед у середовищі іноземного бізнесу досі є переконання, що корупція в Україні не переможена. І хоча в останньому рейтингу Transparency International Україна піднялася зі 130-ї на 120-ту позицію, це надто далеко до рівня передових країн. Тому багато ще слід зробити, але головне — змінити сталу думку, що бізнес в Україні неможливий без корупції. Саме це утримує іноземних інвесторів, які не звикли до таких умов", — зазначає бізнес-омбудсмен.

Ще одним "каменем спотикання", за його словами, є українська правоохоронна система. Шемета констатує, що не дивлячись на ухвалення законів "Маски-шоу стоп-1" і "Маски-шоу стоп-2", Офіс бізнес-омбудсмена часто стикається з порушеннями з боку правоохоронців, такими як незаконне вилучення майна, невиконання вироків судів, подовження кримінальних проваджень під різними приводами тощо.

"Все це негативно впливає на бажання іноземного бізнесу приходити в Україну. Тому наразі вкрай важливо нарешті зважитися й створити Службу фінансових розслідувань, що займалася б такими злочинами, а також забрати ці функції в інших правоохоронних органів. Про це наш Офіс говорить вже не вперше. На жаль, безрезультатно…Однак вже давно час це зробити, бо іноземні інвестори не звикли мати справу з правоохоронцями, а в Україні — це повсякденна практика, що підвищує ризики інвестування", — каже Шемета.

Крім того, за його словами, в Україні гостро стоїть питання захисту прав власності, зокрема йдеться про рейдерство. "У 2016 році після ухвалення антирейдерських законів активність рейдерів дещо знизилася, однак незабаром вони пристосувалися і знову розвинули свою діяльність. Щоб ліквідувати розквіт рейдерства, має бути законодавчо прописано неминучість покарання. І ми вже надавали українському уряду низку системних рекомендацій з цього питання", — повідомив бізнес-омбудсмен.

Повну версію інтерв`ю читайте в матеріалі "Альгірдас Шемета: Обов’язковою умовою залучення іноземних інвестицій в Україну є реальна реформа правоохоронних органів".

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