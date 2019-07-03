Металургійний гігант домовляється про постачання шлаків для будівництва доріг в Україні

Компанія "Арселор Міттал Кривий Ріг" (АМКР) перейшла від етапу тестування до переговорів щодо постачання шлаків для будівництва бетонних доріг в Україні.

Про це БІЗНЕСу повідомили в компанії.

Там зазначили, що нещодавно отримали від лабораторії компанії "Хайдельберг Бетон Україна" результати тестування дослідної ділянки бетонної дороги. Вони показали, що міцність бетону на основі доменного шлаку складає 103% нормативної міцності вживаної марки важкого бетону, а на основі сталеплавильного — 109%. "Простіше кажучи, бетон на основі шлаків точно не гірший за класичний бетон. Експлуатація експериментальної ділянки дороги підтверджує, що металургійні шлаки в дорожньому будівництві за своїми фізико-технічними властивостями не поступаються природним матеріалам", — пояснив заступник директора департаменту з інвестицій та інжинірингу АМКР Андрій Бабенко.

Водночас в компанії зазначають, що просування цієї технології у дорожньому будівництві стримує відсутність зацікавленості з боку замовника, а саме місцевої влади та "Укравтодору". "Замовник часто використовує звичні методи будівництва на основі асфальтів — "ямковий" ремонт чи заміну верхнього покриття на певній ділянці дороги. Проте за строками експлуатації такі методи будівництва значно поступаються бетонним дорогам", — каже Бабенко.

У свою чергу, директор ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім.М.П.Шульгіна" Артем Безуглий зауважує, що єдиною проблемою наразі є неможливість масштабного використання цієї технології. "Україна ще не почала масштабних капітальних ремонтів доріг (ми займаємося лише поточними "ямковими" ремонтами)", — зазначає Безуглий. Але він сподівається, що до 2020 року це стане можливим. "Уже розроблений новий класифікатор, який дозволить працювати не лише з верхніми шарами дорожніх покриттів, а й з основою дорожньої конструкції", — додав очільник науково-дослідного інституту.

Нагадаємо, компанія "Арселор Міттал Кривий Ріг" запропонувала будівництво бетонних доріг з використанням відходів металургійного виробництва.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Виведення шлаків"

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