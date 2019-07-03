"Ніякого колапсу не буде": У Зеленського відреагували на заяву "Укренерго"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, іноформує БІЗНЕС.

"У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це "колапс". А як ростуть тарифи для споживачів, то це "реформа". Ніякого колапсу не буде. Це рішення щодо фінансових доходів одноі компанії. І воно ніяк не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій. По-перше, на цю ухвалу можна подати апеляцію. З великою імовірністю НКРЕКП це зробить вже завтра (3 липня). По-друге, на сайті НКРЕКП вже висить проект Постанови про нові тарифи для "Укренерго з 1 серпня (проект від 24.06). Тобто найбільше, що ця ухвала суду може прожити, — це 29 днів", — заявив Герус.

Він додав, що з 1 серпня вступить у дію нова постанова НКРЕКП про тариф "Укренерго" і тоді ж компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші та розрахується з усіма своїми контрагентами.

Водночас представник президента визнав, що проблеми з новим енергоринком є. "Наприклад, сьогодні за ніч диспетчер Укренерго дав 40 аварійних команд диспетчеру "Укргідроенерго" щодо підйому і розвантаження потужностей. Іноді такі команди були з інтервалом у 5 хвилин. Раніше це було 2-4 аварійні команди за ніч. Звичайно, у такому "реформаторському" режимі енергетика може певний період працювати. Але наскільки довго", — зауважив Герус.

Також він повідомив, що отримує інфомацію про зростання кінцевих тарифів на електроенергію, яке "набагато перевищує всі обіцянки урядовців та "немонополістів". У звязку з цим він пообіцяв публічно обговорити це питання.

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