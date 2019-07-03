"Ніякого колапсу не буде": У Зеленського відреагували на заяву "Укренерго"

Представник президента в Кабміні Андрій Герус спростував заяву глави "Укренерго" Всеволода Ковальчука про те, що начебто новому ринку електроенергії загрожує колапс.
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, іноформує БІЗНЕС.
"У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це "колапс". А як ростуть тарифи для споживачів, то це "реформа". Ніякого колапсу не буде. Це рішення щодо фінансових доходів одноі компанії. І воно ніяк не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій. По-перше, на цю ухвалу можна подати апеляцію. З великою імовірністю НКРЕКП це зробить вже завтра (3 липня). По-друге, на сайті НКРЕКП вже висить проект Постанови про нові тарифи для "Укренерго з 1 серпня (проект від 24.06). Тобто найбільше, що ця ухвала суду може прожити, — це 29 днів", — заявив Герус.
Він додав, що з 1 серпня вступить у дію нова постанова НКРЕКП про тариф "Укренерго" і тоді ж компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші та розрахується з усіма своїми контрагентами.
Водночас представник президента визнав, що проблеми з новим енергоринком є. "Наприклад, сьогодні за ніч диспетчер Укренерго дав 40 аварійних команд диспетчеру "Укргідроенерго" щодо підйому і розвантаження потужностей. Іноді такі команди були з інтервалом у 5 хвилин. Раніше це було 2-4 аварійні команди за ніч. Звичайно, у такому "реформаторському" режимі енергетика може певний період працювати. Але наскільки довго", — зауважив Герус.
Також він повідомив, що отримує інфомацію про зростання кінцевих тарифів на електроенергію, яке "набагато перевищує всі обіцянки урядовців та "немонополістів". У звязку з цим він пообіцяв публічно обговорити це питання.
Нагадаємо:
- З 1 липня 2019 року в Україні впроваджена нова модель ринку електроенергії. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році $2,5 млрд, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.
- Українська енергетична біржа (УЕБ), яка є організатором енергоаукціонів, оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії. Перший аукціон відбувся 27 червня.
- Напередодні запуску нової моделі енергоринку АМКУ попередив учасників ринку про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.
- 2 липня в "Укренерго" заявили про загрозу колапсу нового енергоринку.