Оприлюднено топ-10 країн-імпортерів української агропродукції

Міністерство аграрної політики та продовольства України оприлюднило мапу країн, куди найбільше імпортується української аграрної продукції.
Відповідну інфографіку виклала на своїй сторінці у Facebook в.о. глави відомства Ольга Трофімцева, інформує БІЗНЕС.
Згідно з цими даними, в січні-травні 2019 року Україна експортувала агропродукції на $9 млрд (на 21,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року), імпортувала — на $2,5 млрд (+8,5%).
До десятки країн, куди найбільше експортується української аграрної продукції входять: Китай (8,9%), Індія (8,3%), Єгипет (8,2%), Туреччина (7,6%), Нідерланди (7,1%), Іспанія (5,6%), Італія (3,7%), Польща (3,3%), Білорусь (3,1%), Німеччина (2,8%).
Нагадаємо:
- За даними Мінагрополітики, за чотири місяці поточного року Україна експортувала аграрної продукції на $7,1 млрд, що на $1,1 млрд або на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.
- З травня 2018-го по квітень 2019 року Україна стала одним з лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.