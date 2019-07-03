Оприлюднено топ-10 країн-імпортерів української агропродукції

Відповідну інфографіку виклала на своїй сторінці у Facebook в.о. глави відомства Ольга Трофімцева, інформує БІЗНЕС.

Згідно з цими даними, в січні-травні 2019 року Україна експортувала агропродукції на $9 млрд (на 21,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року), імпортувала — на $2,5 млрд (+8,5%).

До десятки країн, куди найбільше експортується української аграрної продукції входять: Китай (8,9%), Індія (8,3%), Єгипет (8,2%), Туреччина (7,6%), Нідерланди (7,1%), Іспанія (5,6%), Італія (3,7%), Польща (3,3%), Білорусь (3,1%), Німеччина (2,8%).

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