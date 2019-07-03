Нефьодов хоче "почистити" та скоротити кількість митниць

Про це він розповів в інтерв`ю VoxUkraine, інформує БІЗНЕС.

"Безумовно, кадровий склад митниць треба оновлювати. Кожний державний орган, і митниця тут не виняток, умовно складається з трьох груп кадрів. Є люди, на яких цей державний орган тримається. Багато з тих людей — це професіонали, кістяк. Є сіра маса, яка приймає будь-яку позицію керівництва. Керівництво сказало працювати чесно — ну, вони працюють чесно. Керівництво сказало, що можна грабувати каравани — значить, грабуємо каравани", — сказав Нефьодов, коментуючи ймовірну причетність митників до контрабанди.

Водночас він зазначив, що є люди, з якими неможливо знайти компроміс. "Це люди з дорогими годинниками та автомобілями. Останніх потрібно як мінімум звільняти, а бажано порушувати кримінальні справи і садити за ґрати. Я часто повторюю, що можна дати людині якісь технічні знання, можна навчити людину працювати в ІТ-системі, але не можна навчити людину бути чесною. Я не знаю, як це зробити. Ці люди мають піти", — вважає чиновник.

Водночас говорячи про ймовірність проведення перевірок митниць в 15 областях, де були звільнені очільники ОДА через причетність до контрабанди, Нефьодов заявив, що треба звільняти тих людей, до яких є очевидні претензії. "Потрібно відреагувати і зняти людей, до яких є очевидні претензії. Однак я ще не настільки близько знайомий з персоналіями команди, щоб називати імена. Можна провести чесні конкурси, через які прийдуть старі кадри. Поміняємо "шило на мило". Потрібно проводити кардинальну зміну системи", — переконаний Нефьодов.

Крім того, він заявив, що є прихильником скорочення кількості митниць, яких зараз в Україні нараховується 26. "Це надмірна кількість. Я прихильник того, щоб їх було п’ять чи шість. У чому складність? У нас трудове законодавство вимагає погодження всіх дій з керівником. Якщо людина звільняється, їй потрібно, щоб керівник її звільнив наказом. Якщо буде єдиний керівник, який буде змушений підписувати усі лікарняні, відпустки та кадрові рішення, це буде пекло", — зазначив він.

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