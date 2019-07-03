Зеленський запросив іноземних інвесторів долучитися до відновлення Донбасу

Президент Володимир Зеленський запросив іноземних інвесторів взяти участь у форумі щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени цього року.

Про це він сказав під час конференції з питань реформ в Україні у Торонто, інформує БІЗНЕС з посиланням на сайт глави держави.

"Восени цього року ми проведемо відповідний форум у Маріуполі, на який запрошуємо іноземних інвесторів, що зацікавлені фінансувати інфраструктурні та гуманітарні проекти на Донбасі", – сказав Зеленський.

За попередніми оцінками, для відновлення Донбасу потрібно понад 10 млрд євро.

Президент України також поінформував про форум віце-президента Світового банку з питань регіону Європи та Центральної Азії Сіріла Мюллера. Він наголосив, що для України важливим є залучення Світового банку до реалізації інфраструктурних проектів. "Нам потрібна ваша допомога щодо вкладання грошей в інфраструктуру Донбасу", – сказав він.

Нагадаємо:

На початку червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонує бізнесу інвестувати в інфраструктуру Донбасу.

20 червня під час зустрічі з бізнесом Зеленський запропонував українському бізнесу взяти участь у масштабному проекті з відновлення Донбасу, вартість якого, за попередніми підрахунками, складає 300 млрд грн.



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