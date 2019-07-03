"ПриватБанк" потрапив до престижного світового рейтингу фінустанов

Державний "ПриватБанк посів сьоме місце у рейтингу топ-1000 фінустанов, який щорічно складає британське видання The Banker.

Рейтинг оприлюднений на сайті видання, інформує БІЗНЕС.

Так, за рік "ПриватБанк" продемонстрував високу динаміку переходу від збитків до прибутку. Відповідно до звіності фінустанови, у 2018 року банк отримав прибуток 11,67 млрд грн, тоді як у 2017 році його чистий збиток становив 23,9 млрд грн.

Як і в минулому році, очолили міжнародний рейтинг китайські установи: ICBC (капітал першого рівня $337,5 млрд, активи $4 трлн), China Construction Bank ($287,4 млрд, активи $3,4 трлн), Agricultural Bank of China ($242,9 млрд, активи $3,3 трлн) і Bank of China ($230 млрд, $3,1 трлн).

Американський JPMorgan Chaseпосів п`яту позицію.

Також до топ-30 потрапили іспанський Banco Santander, французькі Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group і Societe Generale, а також німецький Deutsche Bank та італійський Unicredit.

Нагадаємо, наразі тривають судові спори між націоналізованим "ПриватБанком" та його колишніми власниками.