В Україні 57% бізнесменів незадоволені інвестиційним кліматом, — дослідження

Про це йдеться у дослідженні Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), яка вимірює цей показник, інформує БІЗНЕС.

Так, за результатами нової хвилі опитування за першу половину 2019 року індекс склав 2,85 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній площині. Для порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни.

"Результати опитування вказують на відчутне погіршення настроїв бізнесу. Так, під час минулої хвилі опитування кількість незадоволених інвестиційним кліматом складала 40%, зараз їх кількість зросла до 57%", — йдеться в дослідженні.

Відсоток задоволених поточним станом також зменшився, наразі тільки 19% топ-менеджерів вважають бізнес-середовище сприятливим, тожі як наприкінці 2018 року таких було 25%.

Водночас серед позитивних моментів, які бізнесмени спостерігали за останні півроку, вони назвали лібералізацію валютного законодавства, стабільність національної валюти, демократичні президентські вибори, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ.

"Однак, до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності", — зазначають в ЄБА.

Серед топ-проблем інвестори вже традиційно зазначили високий рівень корупції (83% респондентів критично незадоволені станом справ), недовіру до судової системи – 77%, а також відсутність земельної реформи та тіньову економіку – по 66%.

До того ж, як зазначають автори дослідження, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє. Так, 54% керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі півроку.

Нагадаємо, у липні 2018 року ЄБА повідомляла, що кожен третій бізнесмен (34%) вважає, що інвестиційний клімат України покращиться протягом найближчих шести місяців.