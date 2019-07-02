"Укренерго" попереджає про загрозу колапсу нового енергоринку

У день старту нової моделі енергоринку, 1 липня, Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначається, відповідне рішення було ухвалене для забезпечення адміністративного позову АТ "Нікопольський завод феросплавів " (який входить до групи "Приват, — ред.).

Керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук попереджає, що це рішення суду "призведе до колапсу нового ринку електричної енергії, оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку".

"Незастосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють за зеленими тарифами, а також здійснення оплати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в ОЕС України. А значить унеможливлює функціонування нової моделі ринку", — заявив він.

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