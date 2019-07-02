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Українського бота-юриста оцінили в мільйон доларів

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Український стартап, який розвиває одноіменний чат-бот для реєстрації торгових марок PatentBot через Facebook Messenger, залучив новий раунд ангельських інвестицій, у результаті чого оцінка його ринкової вартості досягла $1 млн.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook СЕО компанії Наталія Владимирова, інформує БІЗНЕС.

"PatentBot оцінили в мільйон доларів! Можете сміливо жартувати про крихітку на мільйон", — написала Владимирова.

За її словами, стартап продовжує шукати інвесторів на Seed-раунд.

Довідка: PatentBot — перший в світі чат-бот з реєстрації торгової марки в Facebook Messenger. Проект був запущений в Україні в липні 2017 року трьома українськими компаніями — патентно-правової фірмою PRIMA VERITAS, ЮК "Юскутум" і lexnet.io.

Згодом стартап масштабувся на ринок США, ЄС і Китаю. Всього за час існування бота було перевірено понад 21 тис. торгових марок

У 2018 році PatentBot пройшов в акселеративну програму гонконгського акселератора Betatron і був оцінений у $750 тис.

інвестиції PatentBot чат-бот