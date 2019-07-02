Для українського бізнесу скасували ліміт на фінансування за кордоном

У межах валютної лібералізації і для поліпшення бізнес-клімату Національний банк України (НБУ) скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

Йдеться про наступні кроки:

1.Скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік. "Відтепер операції з переказу коштів безпосередньо на рахунок закордонних підрозділів виведені з-під дії ліміту і не будуть обмежуватися в обсягах", — повідомляє регулятор.

Водночас задля запобігання непродуктивному відтоку капіталу НБУ встановив додаткові вимоги для валютного нагляду за такими операціями. Зокрема, банки зобов’язані отримувати від українських компаній, що мають намір фінансувати власні закордонні підрозділи, розгорнутий кошторис та інші документи, якими обґрунтовується необхідність такої трансакції.

Це пом’якшення не поширюється на операції з переказу коштів у країни-агресори/окупанти, офшорні зони та країни, що не виконують або не належно виконують рекомендації FATF.

2. Спрощено реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Відтепер нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні. "Це дозволить уникати ситуацій, коли інвестори втрачатимуть на додатковій конвертації валют через неможливість прямого зарахування доходів у гривні одразу на свій гривневий рахунок", — пояснили в НБУ.

3. Скасовано заборону розрахунків в готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай.

4. Перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабінетом міністрів України в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики. "Це знизить валютні ризики держави під час здійснення таких операцій", — вважають в Нацбанку.

5. Удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Відтепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий регулятором на підставі інформації Державної служби фінмоніторингу.

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