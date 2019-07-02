У Києві обрали інвестора, який завідуватиме велосипедами

У Києві обрали інвестора для впровадження мережі громадських прокатів "bike-sharing", який обладнає 264 пунктів прокату велосипедів у різних районах міста.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю "Некстбайк Київ".

За умовами конкурсу, переможець інвестиційного конкурсу зобов’язується створити мережу з 264 пунктів прокату із 2 тис. велосипедів у 10 районах столиці. При цьому велосипед повинен бути обладнаний:

– смарт-замком, який блокує механізм велосипеда та не дає можливості пересуватися на ньому без здійснення оплати, попереджаючи при цьому крадіжку;

– програмним забезпеченням, яке дає можливість здійснювати оплату послуг прокату та розблоковувати смарт-замок велосипеда;

– GPS-трекером, що відслідковує точне місцезнаходження велосипеда.

Орієнтовна вартість реалізації проекту становить близько 33 млн грн.

"Розміщення велосипедів буде вже стандартним для киян і гостей столиці – нанесення синьої розмітки на асфальті. Створення додаткових конструкцій не знадобиться", – зазначили у пресслужбі.

У мерії нагадали, що наразі в столиці 32 локації, на яких знаходяться 200 велосипедів. Цей сервіс користується популярністю у киян та гостей міста – за минулий рік ним скористалися майже 10 тисяч раз.

Нагадаємо, сервіс "Bike sharing" від NextBike був запущений у Києві у серпні 2018 року. Він дозволяє взяти в оренду велосипед, користуючись мобільним додатком.