"Укрзалізниця" випустила 5-річні євробонди на $500 млн

Про це повідомив у Facebook глава правління компанії Євген Кравцов, інформує БІЗНЕС.

"Процентна ставка значно нижче очікуваного рівня — 8,25% річних. А це більш ніж на 1,5% нижче за купон існуючого випуску (який був ще у 2013 році). Як і планували, залучення на довгостроковий термін — до 2024 року. Цим зменшили платіжне навантаження на Укрзалізницю на найближчі роки, що дозволить компанії успішно розвиватись найближчим часом", — повідомив Кравцов.

За його словами, свої пропозиції щодо покупки цінних паперів представили більш ніж 175 інвесторів з Великої Британії, континентальної Європи, США та Азії. Тож попит на євробонди у п’ять разів перевищив пропозицію компанії і досяг $2,5 млрд.

"Також відзначу важливий факт: купон за бондами є найнижчим з 2011 року серед квазісуверенних позичальників з України", — наголосив очільник "Укрзалізниці".

За даними "Інтерфакс-Україна", організаторами розміщення виступили JP Morgan і інвесткомпанія Dragon Capital. Road show випуску проходило з 26 червня в Британії і континентальній Європі.

Нагадаємо:

У травні 2013 року "Укрзалізниця" розмістила дебютний випуск єврооблігацій на $500 млн з терміном обігу п’ять років через спеціально створену компанію Shortline. У 2014 році євробонди Укрзалізниці були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу.

У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку з 9,5% до 9,875% річних. Також було змінено графік погашення основної суми позики: 60% має бути сплачено в 2019 році, 20% — у 2020 році і 20% — у 2021 році.

У квітні 2018 року "Укрзалізниця" повідомила, що розглядає можливість здійснення нового випуску єврооблігацій із прив'язкою до гривні об'ємом від 500 млн до 1 млрд грн на термін від трьох до п'яти до кінця поточного року, а також вже отримала погодження міністерств для здійснення випуску внутрішніх облігацій загальним обсягом 2 млрд грн.