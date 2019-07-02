"Вийди за рамки": Журнал "Бізнес" презентує новий номер про інновації

У продажу з`явився черговий друкований номер журналу "Бізнес" під назвою "Інновації: вийди за рамки".

Редакція видання відстежила найвизначніші інновації, впроваджені українськими компаніями в різних галузях, а саме: в промисловості, фармацевтиці, харчовій промисловості, логістиці, агро, енергетиці, IT і телекомі,безпеці, нерухомості та фінансах.

Шляхом онлайн-голосування, який проводився на сайті "БІЗНЕСУ", опитувань експертів ми визначили 50 найцікавіших інноваційних рішень від українського бізнесу.

Це згенеровані відчизняними підприємцями ідеї, що пройшли випробування практикою та були втілені у життя. Вони дозволяють компаніям трансформуватися відповідно до викликів майбутнього та отримувати конкурентну перевагу.

"Це надихаючі приклади ідей, які змінюють світ, — нові технології, рішення та бізнес-моделі. Саме підприємці є найбільшими інноваторами у державі. Створюючи нові продукти вони надають більше цінності не тільки своїм клієнтам, але і суспільству в цілому", — зазначив головний редактор журналу "Бізнес" Володимир Полевий.

Ми написали про українських розробників комерційних ракетоносіїв та всюдиходів, про цифрові тренди для усіх галузей, про новинки від українських фармацевтів, підготували галузеві огляди. У свіжому номері журналу читачі знайдуть цікаві інтерв`ю з топовими бізнесменами та менеджерами, зокрема з виконавчим директором компанії "Фармак" Володимиром Костюком; американським бізнесменом родом із Запоріжжя, власником приватної інноваційної аерокосмічної компанії Firefly Aerospace Максом Поляковим; генеральним менеджером ради банківської групи "Альфа-Банку Україна Іваном Світеком та співзасновником платформи відкритих інновацій RE:ACTOR Олександром Романишиним.

У рубриці "Бізнес-академія" директор програми MBA Entrepreneurship&Innovation бізнес-школи WU Exacutive Academy Ніколаус Франк поділився своїми міркуваннями щодо інновацій, розповів про головні помилки та проблеми їх впровадження.

Окрім цього, про успіхи та невдачі у сфері захисту бізнесу журналу розповів бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета, який свого часу очолював Міністерство фінансів Литви та обіймав посаду єврокомісара з оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайством.

Нагадаємо, минулого тижня в продажу з`явився спецвипуск журналу "Бізнес" під назвою "50+ книг, щоб стати успішним в бізнесі".

З деталями передплати на журнал можна ознайомитися на нашому сайті.