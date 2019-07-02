Google запустив безкоштовну платформу для малого бізнесу

Компанія Google запустила безкоштовну платформу Google for Small Business для представників малого бізнесу, яка буде підказувати необхідні інструменти для розвитку компанії.

Про це повідомляється у блозі Google, інформує БІЗНЕС.

"У Міжнародний день малого бізнесу ми запустили нову ініціативу — Grow with Google, яка покликана допомогти малому бізнесу знайти потрібні інструменти і послуги Google для досягнення своїх бізнес-цілей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на платформі підприємці можуть отримати персоналізовані бізнес-плани — для цього потрібно написати назву і сайт компанії, вказати мету і відповісти на низку питань. Після цього сервіс сформує покроковий індивідуальний план дій для розвитку бізнесу.

Grow with Google підкаже, як розширити онлайн-присутність компанії, залучити більше клієнтів і працювати ефективніше. Крім цього, платформа надасть інформацію про свої безкоштовні майстер-класи.

У Google відзначили, що протягом багатьох років створювали інструменти, які покликані допомогти малим підприємствам рости і розвиватися. Тільки в 2018 році ці інструменти пошуку та реклами сприяли створенню економічної вигоди на $335 млрд.

Нагадаємо, компанія Google пропонує бізнесменам зручний інструмент "Google Мій бізнес", що дозволяє управляти інформацією про компанії та організації в пошуковику. Оновлюючи і підтверджуючи бізнес-інформацію, підприємці допомагають потенційним клієнтам знайти їх підприємство та підтримувати з ним зв'язок.