Логістичний оператор Zammler Group відкрив структурний підрозділ в аеропорту "Бориспіль"

Компанія переконана, що цей крок дозволить здійснювати більш гнучке та оперативне управління вантажоперевезеннями для своїх клієнтів.

Компанія ZAMMLER GROUP відкрила власний офіс на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє БІЗНЕС, це новий етап реалізації стратегії міжнародного логістичного оператора щодо розвитку та активізації вантажних авіаперевезень. Тепер у ZAMMLER GROUP з’явилася можливість безпосередньо контролювати всі етапи підготовки вантажів до перевезень, оперативно спілкуватися з усіма службами аеропорту, представниками авіакомпаній і партнерами. Також з'являється додаткова гнучкість: компанія може швидко опрацьовувати додаткові запити клієнтів, самостійно готувати вантажі до відправлень і оперативно реагувати на різні незаплановані ситуації.

Презентацію нового офісу відвідали радник з торгово-економічних питань посольства Китайської народної республіки в Україні Лю Дзюнь, виконавчий директор Китайської Торгової Асоціації Руслан Осипенко, заступник виконавчого директора Китайської Торгової Асоціації Василь Швець, віце-президент Київської торгово-промислової палати Віталій Майстренко, топ-менеджери ZAMMLER GROUP та журналісти.

Під час презентації нового структурного підрозділу директор департаменту з авіаційних перевезень ZAMMLER GROUP Андрій Криворотов та т.в.о. начальника відділу виробництва вантажного терміналу "Бориспіль" Олексій Кенда провели для гостей екскурсію за лаштунками аеропорту. Адже на сьогоднішній день територія терміналу працює в режимі закритої зони. Це зроблено не тільки для безпеки, але й для покращення та полегшення всіх бізнес-процесів.

МА "Бориспіль" планує наступного року почати будівництво нового вантажного терміналу на 10 тис м2 і впровадити сучасні системи автоматизації. Гості та партнери ZAMMLER GROUP побачили на власні очі, як проходить завантаження вантажного літака "Турецьких авіаліній" Airbus A330-200F, який серед інших відправлень приймав на борт 5 т української черешні для Гонконгу.

Як сказав під час презентації нового офісу керівник авіалінії-партнера FF Cargo Олексій Пенскаускас, це вже друга партія. Перші 2 тонни сподобались китайцям і вони замовили значно більше. Менеджер з розвитку ZAMMLER GROUP Лариса Мельничук поділилась подальшими планами з розвитку вантажних авіаперевезень. В першу чергу, компанія буде розширювати географію доставок, поєднуючи її з наданням кращих тарифів і забезпеченням швидших термінів виконання. Маршрути, як і раніше, здійснюватимуться в усі країни світу, і насамперед, до США, Китаю, ОАЕ, Індії, Німеччини.

Один із співзасновників ZAMMLER GROUP і СЕО ZAMMLER POLSKA Олег Рачов у привітальному слові процитував Вінстона Черчилля: "Успіх – не є остаточним, поразки — не є фатальними. Головне – це мужність продовжувати розпочате".

На фото Олег Рачов

На його думку, цей вислів якнайкраще відповідає філософії ZAMMLER GROUP. За 12 років роботи компанія перетворилася з невеликої фірми на міжнародного логістичного провайдера з представництвами в Польщі, Україні та Китаї. Компанія має 12 офісів, 6 складських комплексів у Києві, Одесі та Дніпрі, а також 65 власних сучасних вантажівок. Штат Zammler Group перевищує 500 працівників. В планах компанії на цей рік, за словами Олега Рачова, відкриття офісу в Німеччині. Цей проект вже реалізується та виходить на завершальну стадію.