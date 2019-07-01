В Україні припинила діяти скандальна формула "Роттердам+"

З сьогоднішнього дня в Україні припинена дія формули "Роттердам+" у зв'язку з переходом до нової моделі ринку електроенергії.

Про це йдеться в проекті постанови, оприлюдненому на офіційному сайті НКРЕКП, інформує БІЗНЕС.

Згідно з документом, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу, низка нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики. Серед них і постанова від 3 березня 2016 року "Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії", більш відома як "Роттердам+".

Водночас президент України Володимир Зеленський запропонував альтернативний механізм формування вартості електроенергії. Відповідний законопроект №10401 "Про внесення змін до деяких законів України щодо зниження вартості електричної енергії" вже зареєстрований у Верховній Раді.

Зокрема, документом пропонується передбачити механізм формування вартості електричної енергії, виробленої на вугільних електростанціях, за принципом врахування реальних обґрунтованих витрат на її виробництво.

У пояснювальній записці зазначається, що тарифи на електрику зросли на 70% і продовжують зростати, а основною причиною такого зростання є застосування формули "Роттердам+". "Застосування таких необ'єктивних підходів у розрахунку відпускної ціни електроенергії призводить до втрат споживачів в середньому на рівні 15 млрд гривень на рік. Тоді, як для виробництва цієї електроенергії в основному використовується вітчизняне чи імпортоване із Російської Федерації вугілля, до якого апріорі не можна застосовувати формулу: "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен плюс ціна транспортування такого вугілля із цих портів до вітчизняних підприємств", — йдеться у документі.

Крім того, автор законопроекту пропонує внести зміни до закону "Про ринок електричної енергії" та відтермінувати перехід до нової моделі енергоринку на 1 липня 2020 року.

"Ухвалення проекту закону за рахунок запровадження обов’язкового тестового режиму для учасників ринку дасть змогу отримати статистичні дані роботи учасників на майбутніх сегментах ринку, оцінити цінові максимуми, виявити недоліки технічних платформ, що буде використано для усунення цих недоліків", — зазначається у документі.

Нагадаємо:

Довідка: "Роттердам+" — методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії теплових електростанцій в Україні. Була введена в дію у травні 2016 року.

Відповідно до методики, вартість палива визначалась за формулою "ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну". У вартість доставки включалось транспортування до українського порту та залізничний транспорт територією України на склади ТЕС.

При цьому ціна на покупку вугілля визначалась на підставі середньої ціни на Європейському ринку за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни (тому порівнювати її з ціною на біржі Роттердама на певну дату некоректно).

Формула розрахунку ціни "Роттердам+" застосовувалась як для ТЕС, що спалюють антрацитову (дефіцитну) групу вугілля, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля.