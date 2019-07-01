Україна вперше імпортувала електрику зі Словаччини та Угорщини

ТОВ "Еру Трейдинг", дочірня компанія американської корпорації ERU Corporation, вперше в історії України імпортувала електроенергію зі Словаччини та Угорщини.

Про це БІЗНЕСу повідомили у прес-службі компанії.

Зазначається, що максимальна потужність імпортованої електроенергії становить 130 МВт. "Початок імпорту електроенергії в межах Бурштинського енергоострова — це черговий крок до інтеграції українського ринку в енергетичні ринки Європи і запорука справедливої конкурентної ціни для кінцевих споживачів", — зазначили в "Еру Трейдинг".

У компанії вважають, що розширення транскордонної торгівлі електроенергією дозволить забезпечити захист від монополізму, і покласти край дискусіям щодо ринковості та справедливості ціни на електрику в Україні.

Нагадаємо, у серпні 2016 році "Еру Трейдинг" спільно з польською державною нафтогазовою компанією PGNiG почали поставки природного газу з Польщі в Україну.

Довідка:

Бурштинський енергоострів — умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської електростанції, разом з прилеглою до неї електромережею та власними споживачами електроенергії в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Бурштинський енергоострів, на відміну від решти електромереж України, під'єднаний до електромереж країн ЄС і дозволяє експортувати українську електроенергію за кордон.

"Еру Трейдинг" — приватний енерготрейдер в Україні, дочірня компанія ERU Corporation. У 2015 році компанія стала найбільшим приватним імпортером газу в Україні. У 2016-2018 роках компанія посідала лідируючі позиції на ринку природного газу.