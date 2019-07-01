Україна увійшла до трійки найбільших агроекспортерів ЄС

За підсумками року, з травня 2018-го по квітень 2019 року, Україна стала одним з лідерів експорту сільськогосподарської продукції до країн Євросоюзу.

Відповідні дані оприлюднила Європейська комісія, інформує БІЗНЕС.

Згідно з цими даними, Україна посідає третю позицію серед найважливіших сільськогосподарських експортерів до ЄС після США і Бразилії, випередивши Китай, Аргентину, Швейцарію.

"Найбільш важливими напрямки імпорту за минулі 12 місяців були США (12,9 млрд євро), Бразилія (11,7 млрд євро), за якими йдуть Україна (6,3 млрд євро) і Китай (5,9 млрд євро)", — йдеться у звіті.

Водночас Україна посідає 16 позицію за обсягом імпортованих з Європи сільськогосподарських товарів (2,1 млрд євро за звітний період).

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, за чотири місяці поточного року Україна експортувала аграрної продукції на $7,1 млрд, що на $1,1 млрд або на 18,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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