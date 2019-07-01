В Україні хочуть налагодити збірку французьких локомотивів

На Запорізькому електровозоремонтному заводі і Львівському локомотиворемонтному заводі може бути налагоджена фінальна збірка локомотивів французької компанії Alstom.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк за результатами чергового раунду переговорів із французькою стороною щодо можливих поставок тягового рухомого складу "Укрзалізниці", повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, таке виробництво може бути налагоджено в тому випадку, якщо з французькою компанією буде підписаний договір на поставку електровозів для "Укрзалізниці".

"Це великий міжурядовий проект з локалізації виробництва і технічного обслуговування локомотивів в Україні із залученням українських підприємств. Зараз ми розглядаємо декілька локацій для спільного виробництва, зокрема, Запорізький електровозоремонтний завод і Львівський локомотиворемонтний завод", — поінформував Лавренюк.

Він також повідомив, що перші 110 українсько-французьких локомотивів з тяговим електродвигуном повинні стати на рейки української залізниці до 2025 року.

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