ЄС і країни Меркосур створили найбільшу Зону вільної торгівлі

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу президента Аргентини та DW.

Угода про створення ЗВТ має скасувати більшість діючих тарифів на експорт з ЄС до країн союзу, що зробить європейські компанії більш конкурентоспроможними і заощадить їм мита на суму 4 млрд євро в рік.

Переговори між ЄС і Меркосур тривали з перервами з 2000 року. Тепер сторони ще мають укласти угоду про скасування ввізних мит та зняття всіх обмежень для доступу експортерів на ринки обох об'єднань.

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазначив, що це "найбільша торговельна угода, яку коли-небудь укладав Євросоюз". "Я ретельно зважую свої слова, коли стверджую, що це історичний момент", — написав він у Twitter.

"Це буде одна з найважливіших угод всіх часів, вона дасть величезні переваги нашій економіці. Меркосур та ЄС — це чверть світової економіки, і тепер бразильські виробники отримають доступ до цього величезного ринку", — повідомив у Twitter президент Бразилії Жаїр Болсонару.

Меркосур об'єднує загальний ринок чотирьох країн Південної Америки — Бразилію, Аргентину, Уругвай і Парагвай, де проживають більше 260 млн людей. В країнах Євросоюзу проживають 512 млн людей. У 2018 році сукупний експорт підприємств з ЄС в Меркосур склав 45 млрд євро, одночасно з Меркосуру до ЄС було експортовано товарів на суму 42,6 млрд євро.

Нагадаємо:

1 лютого 2019 року запрацювала зона вільної торгівлі між ЄС і Японією.

21 січня 2019 року Україна та Ізраїль підписали Угоду про вільну торгівлю. Це 46-та країна в українській мережі угод про вільну торгівлю.

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