Секретар Національної інвестради заперечив чутки про "торгівлю посадами"

Секретар Національної інвестиційної ради при президентові України Давид Арахамія спростував інформацію про те, що він начебто торгує посадами у Миколаєві.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"До мене почали активно доходити чутки, що в Миколаєві якісь люди від мого імені торгують якимись посадами, "вирішують питання" тощо. Офіційно заявляю: 1. У Миколаєві на сьогоднішній день немає ніяких людей, які можуть виступати від мого імені на якихось переговорах. 2. Посадами не торгую і не планую. Так, власне кажучи, мені й нічим торгувати", — написав Арахамія.

При цьому він наголосив, що готовий братися та вирішувати питання, пов'язані з великими інвестиціями в регіон. "І робити буду це виключно на безоплатній основі", — додав секретар Національної інвестради.

Крім того, він звернувся до своїх фоловерів з проханням надсилати "хороші історії білих успішних великих бізнесів, які не пов'язані з одіозними політиками, бюджетними програмами".

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський змінив склад Національної інвестиційної ради. Її секретарем призначений український IT-підприємець, громадський діяч та волонтер Давид Арахамія.

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