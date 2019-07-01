В Україні запрацювала нова модель енергоринку

Як повідомляє БІЗНЕС, новий енергоринок впроваджується відповідно до закону "Про ринок електричної енергії", ухваленого у 2017 році.

Документ передбачає різні механізми купівлі-продажу електроенергії: двосторонні договори, ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок.

З цією метою Кабінет міністрів створив на базі "Енергоринку" два державних підприємства для роботи у нової моделі оптового ринку електроенергії: ДП "Оператор ринку" та ДП "Гарантований покупець".

Також уряд поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов’язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцю". Тож ціна електроенергії для населення до кінця року не повинна зростати.

Впровадження нової моделі енергоринку є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році $2,5 млрд, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.

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