У Львові побудують сучасний IT-комплекс вартістю $180 млн

У Львові побудують сучасний IT-комплекс Innovation District IT Park, в який планується інвестувати $180 млн.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, церемонія підписання договорів з майбутніми резидентами парку та запуск першого клубу ангельських інвесторів у Львові – Lviv Tech Angels відбулися 28 червня.

"Одна з найбільших іноземних інвестицій в українську економіку в найближчі роки – Innovation District IT Park. 180 млн USD в будівництво сучасного IT-комплексу у Львові для понад 14 тисяч працівників", – написав Садовий.

Він зазначив, що Innovation District IT Park нараховуватиме шість 8-поверхових офісних будівель. На його території розташуються 18-поверховий бізнес-центр та окремий комплекс комп’ютерних лабораторій на 2000 кв.м, мультифункціональний центр із фудкортом, спорткомплексом, зоною для розваг та шопінгу.

Будівництво розпочнеться цієї осені, а здача першої черги запланована до кінця 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно перший віцепрем‘єр-міністр України—міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів повідомив, що у найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.