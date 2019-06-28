Маск відповів "Ок" на прохання українців встановити зарядні станції для Tesla

Українські власники електрокарів Tesla звернулися до глави компанії-виробника Ілона Маска встановити зарядні станції SuperChargers в Україні.
Відповідний ролик спільнота українських власників Tesla опублікувала у Twitter, інформує БІЗНЕС.
У відповідь на це прохання Маск відповів коротко і ствердно "Ок".
@elonmusk— Чупахин Роман (@romaarra) 26 июня 2019 г.
ELON, WE NEED SUPERCHARGERS IN UKRAIN!https://t.co/Fo1uewzcI7
Нагадаємо, за даними Укравтопрому, в Україні у півтора рази зріс попит на електрокари. Причому найпопулярнішими марками таких авто є Tesla Model S і Nissan Leaf.