Маск відповів "Ок" на прохання українців встановити зарядні станції для Tesla

Українські власники електрокарів Tesla звернулися до глави компанії-виробника Ілона Маска встановити зарядні станції SuperChargers в Україні.

Відповідний ролик спільнота українських власників Tesla опублікувала у Twitter, інформує БІЗНЕС.

У відповідь на це прохання Маск відповів коротко і ствердно "Ок".

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, в Україні у півтора рази зріс попит на електрокари. Причому найпопулярнішими марками таких авто є Tesla Model S і Nissan Leaf.