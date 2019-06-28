Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

30
Нд., черв.
0 Нові матеріали

Маск відповів "Ок" на прохання українців встановити зарядні станції для Tesla

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Українські власники електрокарів Tesla звернулися до глави компанії-виробника Ілона Маска встановити зарядні станції SuperChargers в Україні.

Відповідний ролик спільнота українських власників Tesla опублікувала у Twitter, інформує БІЗНЕС.

У відповідь на це прохання Маск відповів коротко і ствердно "Ок".

Нагадаємо, за даними Укравтопрому, в Україні у півтора рази зріс попит на електрокари. Причому найпопулярнішими марками таких авто є Tesla Model S і Nissan Leaf.

 

Tesla Ілон Маск зарядні станції