Комунальний "неПравочин": Правоохоронців закликають покарати "схемщиків", які втрутились у бізнес-реєстри

Члени міжфракційного депутатського об’єднання "Бізнес-Варта" звернулися очільників правоохоронних відомств з проханням швидкого та ефективного розслідування кримінального провадження, пов’язаного із затриманням низки посадових осіб різних комунальних підприємств, акредитованих Мін’юстом на здійснення діяльності у сфері реєстрації прав та бізнесу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу "Бізнес-Варти".

Зокрема, звернення адресоване міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, голові Нацполіції України Сергію Князєву та до т.в.о. начальника Головного управління поліції в Київській області Андрію Нєбитову.

Зазначається, що затриманих посадових осіб підозрюють у несанкціонованому втручанні до реєстрів, що призвело до втрати права власності на майно та активи третіх осіб.

"Звернення викликано тим, що 24 червня 2019 року одному з фігурантів справи – колишньому директору комунального реєстраційного підприємства "Правочин" Віталію Романчуку було вручено підозру у кримінальних правопорушеннях, пов`язаних із несанкціонованим втручанням у роботу електронно-обчислювальних машин, що призвело до підробки інформації. 26 червня Києво-Святошинський районний суд Київської області ухвалив рішення взяти Романчука під варту до 23 липня з можливістю внесення застави у 768 400 грн. Але можна припустити, що він є далеко не останньою ланкою у злочинній схемі", – заявили в об`єднанні.

У зв’язку з цим нардепи закликають очільників правоохоронних відомств забезпечили встановлення усіх замовників та організаторів злочинної схеми, в тому числі на рівні високопосадовців Міністерства юстиції України.

"Адже подібний прецедент із затриманням керівника комунального підприємства стався вперше, і необхідний контроль громадськості, аби справу було доведено до кінця", – наголосили в "Бізнес-Варті".

Нагадаємо, 26 червня стало відомо, що правоохоронці за підозрою у причетності до низки рейдерських захоплень затримали директора одного з комунальних підприємств, що акредитоване Мін’юстом та здійснює діяльність у сфері реєстрації прав та бізнесу.