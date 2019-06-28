Антимонопольники зробили жорстке попередження учасникам нового енергоринку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) попереджає учасників ринку електроенергії про накладення штрафу в розмірі до 10% їх річного доходу у разі зловживання ними домінуючим становищем та за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу АМКУ.

У Комітеті нагадали, що з 1 липня в Україні запроваджується нова модель ринку електроенергії. Зазначається, що його лібералізація відбувається в умовах невирішених проблем, найбільш гострою з яких є висока концентрація ринку — частка "Енергоатому" складає понад 55% ринку генерації електроенергії, ДТЕК (належить Рінату Ахметову, — ред.) — близько 25%.

В АМКУ відзначили, що у ще червні 2016 року виявили наявність структурних ознак монополії на ринку генерації електроенергії. "Однак можливостей для зловживання своєю ринковою владою жодна з компаній не мала, оскільки держава регулювала тарифи, ціни та умови продажу товару. Одночасно Комітетом було внесено 26 пропозицій, спрямованих як на зниження концентрації і зняття бар'єрів доступу на ринок, так і на запуск конкурентного ринку електроенергії. Низку рекомендацій Комітету було виконано, але окремі питання залишаються актуальними і досі. Насамперед, це залучення імпорту, ліквідація перехресного субсидіювання та погашення заборгованості в галузі", — повідомили в АМКУ.

Комітет констатував наявність високих ризиків зловживання ринковою владою, які можуть проявитися вже з 1 липня, а саме:

встановлення монопольно високих цін;

застосування різних цін чи умов до рівнозначних угод;

створення штучного дефіциту (відмова від реалізації/обмеження виробництва);

недопуск на ринок нових гравців/усунення з ринку конкурентів;

використання або розголошення інсайдерської інформації.

"Зловживання домінуючим становищем та антиконкурентні узгоджені дії призведуть до накладення на порушників штрафу у розмірі до 10% їх річного доходу", — попередили в Антипонопольному комітеті.

Нагадаємо, Українська енергетична біржа (УЕБ), яка є організатором енергоаукціонів, оголосила про початок реєстрації учасників на аукціони з продажу електроенергії. Перший аукціон був призначений на 27 червня.

Довідка: Відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії", новий ринок електроенергії, що функціонує за європейськими стандартами, повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Це є однією з умов програми співпраці з МВФ, за якою Україна розраховує отримати в поточному році 2,5 млрд доларів, а також надання країні макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро.