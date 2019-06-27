"Приватна" справа: Гонтарева скаржиться на погрози Коломойського

Про це вона заявила в інтерв'ю Громадському і BBC Україна, інформує БІЗНЕС.

"Ви знаєте, що до країни повернулася не лише злочинна влада часів Януковича, з якою ми боролися. Повернувся один з олігархів, який постійно мені погрожує. Це дуже погано, що він повернувся. Погано, для мене особисто і для країни. Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось станеться, щоб усі знали чому", — заявила Гонтарева.

За її даними, до націоналізації "ПриватБанку" вона зустрічалася з Коломойським приблизно 20 раз. Востаннє — в ніч перед націоналізацією фінустанови. "Це була знаменита ніч, коли зібрався велика частина Кабміну — міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист з проханням про націоналізацію", — розповіла екс-глава Нацбанку.

Вона запевняє, що тоді до всіх банків висувалися однакові вимоги, але не всі власники банків їх виконали.

"Проблеми не були пов’язані лише з паном Коломойським. Якщо ми подивимося, скільки грошей держава внесла у державні банки, на що використовувалися кредити державних банків, подивимося на олігархічну модель побудови українського банківського сектору, то побачимо, як з ринку був виведений банк олігарха Фірташа. Там не було капіталу, він його так і не вніс. Два банки пана Бахматюка. А от, наприклад, банк Пінчука і банк Ахметова виконали вимоги, внесли капітали, дали застави. Не було завдання вивести банки з ринку, була програма рекапіталізації, узгоджена з Міжнародним валютним фондом на чотири роки", — запевняє Гонтарева.

Нагадаємо, на початку травня Ігор Коломойський в інтерв'ю Bihus.Info заявив, що йому не потрібні $2 млрд компенсації за націоналізований "ПриватБанк", проте вимагає віддати його "власність". Він також заявив, що у разі необхідності привезе в Україну екс-главу Нацбанку Валерію Гонтареву.

Додамо, що наразі триває розгляд судових спорів між Коломойським, Нацбанком і "Приватбанком".