Алкоголь, техніка і кава: Якої контрабанди в Україну завозиться найбільше

Минулого року обсяг фальсифікованих або нелегально ввезених в Україну алкогольних напоїв склав 60% (приблизно $400 млн), кави – 40% (приблизно $25 млн), агрохімічної продукції – 25% (приблизно $200 млн), побутової техніки та електроніки по окремим категоріям від 50 до 70% ($300-400 млн).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Експерти відзначають, що, наприклад, процес виробництва підробленої/фальсифікованої кавової продукції починається із завезення сировини в гуртових обсягах зі світових фабрик по виробництву розчинної кави із заниженням митної вартості в 2-3 рази.

Минулого року такої кави було імпортовано приблизно 3,8 тис. тон. Лише по кавовій продукції це призвело до втрат державного бюджету понад $17 млн.

"Однозначно, заниження митної вартості впливає на вартість кави для споживача. Але потрібно розуміти, що у підробленої кави і якість, і смак значно гірші, ніж в оригінальної продукції", – відзначили в ЄБА.

Занепокоєння в експертів викликають й обсяги фальсифікації молочної продукції, найпоширенішим способом якої є заміна молочного жиру на рослинний. "Це створює нечесну конкуренцію, підриває довіру до вітчизняного ринку молочної продукції та вводить в оману споживачів, адже заміна рослинними жирами не супроводжується відповідним маркуванням", – кажуть вони.

Підробна продукція може реалізовуватись в мережі Інтернет або на стихійних ринках, де, на сьогодні, недоброчесні підприємці не несуть відповідальність перед покупцем за неякісну або небезпечну для здоров’я харчову продукцію.

Крім того, в Асоціації звертають увагу і на проблему утилізації конфіскованої продукції. "До прикладу, більшість сайтів, які реалізовують підробну продукцію, закрити можна – але лише за рішенням суду. Проте, що трапляється з продукцією після конфіскації, – незрозуміло. І тут, вочевидь, потрібно розробити прозорий ланцюг простежуваності потрапляння на ринок та утилізації", – вважають експерти.

Тому бізнес пропонує митній службі врегулювати торгівлю в Інтернеті та на стихійних ринках. Для цього, зокрема, пропонується створити реєстр сайтів з прив’язкою до ліцензій на право реалізації алкогольних напоїв. "Таким чином, якщо в реєстрі немає сайту, він є нелегальним і має бути заблокованим. Також необхідно обмежити пересилання алкогольних напоїв фізичними особами, як це є в багатьох країнах", – пропонують в ЄБА.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів повідомив, що у минулому році в Україні зафіксували найнижчий рівень тіньової економіки за останні 11 років.

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