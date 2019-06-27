Бізнесмен Хмельницький анонсував запуск виробничого акселератора INDAX

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Всі звикли, що акселератори існують тільки в сфері IT. І це дійсно було так. До сьогодні:) Ми справді не бачили аналогів в світі. Я взявся за цей проект, тому що у людей склалося враження, що "купи-продай" це легко, а виробництво – важко. Це неправда. Звичайно потрібні фахові знання та повна віддача, але мати "свій свічний заводик" – це абсолютно реально. Цей проект ми реалізуємо разом зі Школа малого і середнього підприємництва", – написав Хмельницький.

Він зазначив, що над проектом його команда активно працювала останні півроку.

"Що буде робити акселератор? Ми будемо навчати молодих, здібних людей робити виробничий бізнес, ми будемо навіть давати ідеї продуктів, знаходити інвесторів для виробництва першої партії товару. Якщо продукт виходитиме якісним, то я буду і сам інвестувати, і допомагати в пошуках крупного інвестора для будівництва великого заводу. Такі заводи будуть приносити хороший прибуток, створювати нові робочі місця, піднімати економіку країни", – пояснив бізнесмен.

За його словами, щоб потрапити до такого акселератора, "треба бути цілеспрямованим, працьовитим, готовим брати на себе відповідальність, постійно навчатися, не боятися провалів, бачити своє майбутнє в процвітаючій Україні".

Для участі в INDAX треба:

залишити заявку на indax.com.ua та отримати детальну інформацію про роботу акселератора;

надіслати свій бізнес-план на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Нагадаємо, у травні засновник інвестиційної групи UFuture, учасник платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький повідомив, що мріє бачити в українських вишах сучасні лабораторії, де працюють кращі науковці.