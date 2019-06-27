McDonald's, Facebook і компанія Трампа очолили антирейтинг американських компаній

Антирейтинг складений на базі дослідження 2019 US RepTrak 100, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс Репутаційна економіка.

Мережі ресторанів швидкого харчування: McDonald's

Рівень репутації: 60,1 бали (RepTrak)

Експерти Reputation Institute вважають, що незважаючи на провідні позиції в сфері якості продукції та інновацій, McDonald's не вдалося створити такий же міцний емоційний капітал, як його основні конкуренти. "Під час соціальних змін на індустрію виробництва продуктів харчування і напоїв чиниться величезний тиск з метою впровадження інновацій та поставок високоякісних, екологічно чистих і корисних для здоров'я продуктів".

Автомобільна промисловість: Volkswagen

Рівень репутації: 63,7 балів (RepTrak)

Інновації залишаються найслабшою областю в роботі Volkswagen, тоді як саме цей фактор є однією з трьох ключових рушійних сил в автомобільній промисловості. Незважаючи на небезуспішні спроби створення електромобілів, концерну Volkswagen потрібно ще пройти довгий шлях, щоб наздогнати своїх конкурентів –Tesla і Toyota.

Роздрібна торгівля: Sears

Рівень репутації: 58,6 балів (RepTrak)

Незважаючи на триваюче суперництво між традиційним форматом торгівлі та онлайн-майданчиками, ритейл демонструє зміцнення своїх позицій в області корпоративної репутації – особливо в напрямку фінансової результативності. На відміну від своїх конкурентів, Sears поки не демонструє подібні тенденції і продовжує втрачати репутацію.

Енергетичний сектор: ВР

Рівень репутації: 58 балів (RepTrak)

Корпоративна відповідальність залишається проблемою для BP. Крім того, їй ще належить завоювати довіру громадськості і сформувати образ етичної та стійкої компанії.

Авіаційна галузь: Spirit Airlines

Рівень репутації: 54,2 бала (RepTrak)

Як і у випадку з Volkswagen, Spirit Airlines не змогли досягти серйозних успіхів у ключових напрямках, які формують репутацію в галузі. Для авіаційної галузі якість продуктів і послуг залишається найважливішим драйвером.

Експерти зазначають, що у той час, як інші авіакомпанії в США докладають максимальних зусиль для формування образу інноваційних організацій, дбають про персонал і активно реалізують свою корпоративну відповідальність, Spirit Airlines не демонструє такої активності.

Фінансовий сектор: Goldman Sachs

Рівень репутації: 52,8 балів (RepTrak)

Володіючи міцною фінансової основою, Goldman Sachs не може домогтися образу етичної компанії. Рівень її репутації на 16 балів нижче середнього показника по галузі.

Медіа: Comcast

Рівень репутації: 51,3 бали (RepTrak)

Головними проблемами медіа-концерну Comcast є слабкі позиції в інноваціях і забезпеченні комфортних умов праці. Компанії належить ще багато зробити в напрямках: "лідерство на ринку", "турбота про добробут співробітників" і "високі стандарти управління".

Тютюнова промисловість: Philip Morris

Рівень репутації: 45,9 балів (RepTrak)

Виробник Marlboro, як і вся галузь, зазнає негативного ставлення суспільства через специфіку своєї продукції иа її впливу на здоров'я.

IT: Facebook

Рівень репутації: 45,2 бали (RepTrak)

Не виправдалися очікування щодо подолання репутаційної кризи в найбільшій соціальній мережі Facebook. Показники компанії продовжують стрімко знижуватися – особливо це стосується чинників управління та лідерства. На формуванні її сприйняття як і раніше позначаються випадки несанкціонованого доступу до персональних даних користувачів та їх використання в некоректних цілях. Також предметом критики ставали факти використання мережі для впливу на політичні процеси і поширення фейкових новин.

Нерухомість: Trump Organization

Рівень репутації: 33,8 балів (RepTrak)

Найнижчий рівень репутації серед усіх лідерів "антирейтингу" продемонструвала компанія, що управляє бізнесом 45-го президента США. За даними експертів, вона займає низькі позиції за всіма сімома основними драйверам корпоративної репутації. Особливо складна ситуація склалася в управлінні, корпоративному громадянстві та умовах праці.

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