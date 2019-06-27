McDonald's, Facebook і компанія Трампа очолили антирейтинг американських компаній

Business Insider спільно з Reputation Institute оприлюднили ТОП-10 американських компаній з найгіршою репутаціію.
Антирейтинг складений на базі дослідження 2019 US RepTrak 100, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс Репутаційна економіка.
Мережі ресторанів швидкого харчування: McDonald's
Рівень репутації: 60,1 бали (RepTrak)
Експерти Reputation Institute вважають, що незважаючи на провідні позиції в сфері якості продукції та інновацій, McDonald's не вдалося створити такий же міцний емоційний капітал, як його основні конкуренти. "Під час соціальних змін на індустрію виробництва продуктів харчування і напоїв чиниться величезний тиск з метою впровадження інновацій та поставок високоякісних, екологічно чистих і корисних для здоров'я продуктів".
Автомобільна промисловість: Volkswagen
Рівень репутації: 63,7 балів (RepTrak)
Інновації залишаються найслабшою областю в роботі Volkswagen, тоді як саме цей фактор є однією з трьох ключових рушійних сил в автомобільній промисловості. Незважаючи на небезуспішні спроби створення електромобілів, концерну Volkswagen потрібно ще пройти довгий шлях, щоб наздогнати своїх конкурентів –Tesla і Toyota.
Роздрібна торгівля: Sears
Рівень репутації: 58,6 балів (RepTrak)
Незважаючи на триваюче суперництво між традиційним форматом торгівлі та онлайн-майданчиками, ритейл демонструє зміцнення своїх позицій в області корпоративної репутації – особливо в напрямку фінансової результативності. На відміну від своїх конкурентів, Sears поки не демонструє подібні тенденції і продовжує втрачати репутацію.
Енергетичний сектор: ВР
Рівень репутації: 58 балів (RepTrak)
Корпоративна відповідальність залишається проблемою для BP. Крім того, їй ще належить завоювати довіру громадськості і сформувати образ етичної та стійкої компанії.
Авіаційна галузь: Spirit Airlines
Рівень репутації: 54,2 бала (RepTrak)
Як і у випадку з Volkswagen, Spirit Airlines не змогли досягти серйозних успіхів у ключових напрямках, які формують репутацію в галузі. Для авіаційної галузі якість продуктів і послуг залишається найважливішим драйвером.
Експерти зазначають, що у той час, як інші авіакомпанії в США докладають максимальних зусиль для формування образу інноваційних організацій, дбають про персонал і активно реалізують свою корпоративну відповідальність, Spirit Airlines не демонструє такої активності.
Фінансовий сектор: Goldman Sachs
Рівень репутації: 52,8 балів (RepTrak)
Володіючи міцною фінансової основою, Goldman Sachs не може домогтися образу етичної компанії. Рівень її репутації на 16 балів нижче середнього показника по галузі.
Медіа: Comcast
Рівень репутації: 51,3 бали (RepTrak)
Головними проблемами медіа-концерну Comcast є слабкі позиції в інноваціях і забезпеченні комфортних умов праці. Компанії належить ще багато зробити в напрямках: "лідерство на ринку", "турбота про добробут співробітників" і "високі стандарти управління".
Тютюнова промисловість: Philip Morris
Рівень репутації: 45,9 балів (RepTrak)
Виробник Marlboro, як і вся галузь, зазнає негативного ставлення суспільства через специфіку своєї продукції иа її впливу на здоров'я.
IT: Facebook
Рівень репутації: 45,2 бали (RepTrak)
Не виправдалися очікування щодо подолання репутаційної кризи в найбільшій соціальній мережі Facebook. Показники компанії продовжують стрімко знижуватися – особливо це стосується чинників управління та лідерства. На формуванні її сприйняття як і раніше позначаються випадки несанкціонованого доступу до персональних даних користувачів та їх використання в некоректних цілях. Також предметом критики ставали факти використання мережі для впливу на політичні процеси і поширення фейкових новин.
Нерухомість: Trump Organization
Рівень репутації: 33,8 балів (RepTrak)
Найнижчий рівень репутації серед усіх лідерів "антирейтингу" продемонструвала компанія, що управляє бізнесом 45-го президента США. За даними експертів, вона займає низькі позиції за всіма сімома основними драйверам корпоративної репутації. Особливо складна ситуація склалася в управлінні, корпоративному громадянстві та умовах праці.
Нагадаємо:
- Компанії США посіли перші позиції в міжнародному репутаційному рейтингу 2019 Global RepTrak® 100.
- Згідно з дослідженням RepTrak 2019, у топ-10 СЕО з найвищою репутацією увійшли: Бен ван Берден (Royal Dutch Shell), Карстен Шпор (Deutsche Lufthansa), Кріс Нассетта (Hilton Worldwide), Девід Хол (Mary Kay), Еммануель Фабер (Danone), Фабріціо Фреда (The Estée Lauder Companies), Майкл Делл (Dell Technologies), Нільс Б. Крістіансен (The LEGO Group), Ральф Хамерс (ING) і Сюнтаро Фурукава (Nintendo).