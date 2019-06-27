Будівництво в Україні зросло майже на третину

За даними Держстату, за 5 місяців поточного року підприємства України вже виконали будівельних робіт на майже 52 млрд грн, що на 26,3% перевищує показник минулого року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Лідери за обсягами будівельних робіт є Дніпропетровська (виконано будівельних робіт на 6,5 млрд грн), Харківська (5 млрд грн), Одеська області (майже 4,3 млрд грн) та Київ (12,2 млрд грн).

Відтак, за підсумками січня-травня 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року індекс будівельної продукції склав 126,3%. Індекс будівництва інженерних споруд становив 140,6%, житлових будівель – 97,3%, нежитлових – 136,2%.

При цьому нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 78,8% від загального обсягу виконаних робіт. Капітальний та поточний ремонти – 12,8% та 8,4% відповідно. Будівлі та інженерні споруди – майже порівну, відповідно 49,6 та 50,4%.

За вказаний період в Україні найбільше будувалось нежитлових будівель (27%), на другому місті – комплексні промислові споруди (25,6%), на третьому – житлові будівлі (22,6% з усіх будівельних робіт). Трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі – 10,9%, транспортні споруди – лише 9,9%.

Нагадаємо, за даними Мінрегіонбуду, за підсумками перших трьох місяців 2019 року підприємства України виконали будівельних робіт на суму 26,5 млрд грн, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.