Нацбанк зробив ще один "подарунок" бізнесу

Національний банк України (НБУ) спростив порядок відкриття банківських рахунків для бізнесу, скасувавши вимогу щодо оформлення картки зі зразками підписів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

У Нацбанку переконані, що це істотно скоротить витрати часу і коштів суб'єктів господарювання на оформлення документів.

Крім того, в рамках вимог закону про валюту і валютні операції регулятор передбачив можливість повернення банками без виконання розрахункового документа платника, якщо не заповнений реквізит "код країни одержувача".

Відповідна постанова НБУ вступає в силу з 27 червня.

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