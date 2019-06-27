Нацбанк зробив ще один "подарунок" бізнесу

Національний банк України (НБУ) спростив порядок відкриття банківських рахунків для бізнесу, скасувавши вимогу щодо оформлення картки зі зразками підписів.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.
У Нацбанку переконані, що це істотно скоротить витрати часу і коштів суб'єктів господарювання на оформлення документів.
Крім того, в рамках вимог закону про валюту і валютні операції регулятор передбачив можливість повернення банками без виконання розрахункового документа платника, якщо не заповнений реквізит "код країни одержувача".
Відповідна постанова НБУ вступає в силу з 27 червня.
Нагадаємо:
- В Україні з 7 лютого діє новий закон про валюту, що передбачає ослаблення майже 30 обмежень на валютному ринку.
- 19 чеврня Нацбанк скасував вимогу обов’язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.