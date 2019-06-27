Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

30
Нд., черв.
0 Нові матеріали

Нацбанк зробив ще один "подарунок" бізнесу

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Національний банк України (НБУ) спростив порядок відкриття банківських рахунків для бізнесу, скасувавши вимогу щодо оформлення картки зі зразками підписів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

У Нацбанку переконані, що це істотно скоротить витрати часу і коштів суб'єктів господарювання на оформлення документів.

Крім того, в рамках вимог закону про валюту і валютні операції регулятор передбачив можливість повернення банками без виконання розрахункового документа платника, якщо не заповнений реквізит "код країни одержувача".

Відповідна постанова НБУ вступає в силу з 27 червня.

Нагадаємо:

Нацбанк бізнес дерегуляція банківські рахунки