Е-митниця, контракт і новий Кодекс: Нефьодов презентував план реформи ДМС

Переможець конкурс на голову нової Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов презентував свої плани щодо реформування відомства.

Презентацію він виклав в Linkidink, інформує БІЗНЕС.

Так, серед головних викликів та пропозицій їх подолання він визначив наступні:

1. Корупція. Для її подолання майбутній очільник ДМС пропонує, зокрема, здійснити повну електронізацію процесів для зменшення суб`єктивізму (е-митниця) та провести Big data аналіз для автоматизованого ризик-менеджменту.

2. Непрофесіоналізм. У цьому напрямку Нефьодов пропонує здійснити кадрову реформу, збільшити зарплати та перевести митників на контрактну службу.

3. Митна інфраструктура. Пропонується встановити на митницях сканери, ваги, камере та здійснити автоматизацію процесів.

4. Євроінтеграція. Пропонується розробити нову редакцію Митного кодексу, імплементувати кращі світові практики, гармонізувати українське законодавство зі стандартами ЄС тощо.

5. Фіскальний перекос. Пропонується забезпечити баланс безпеки та сприяння торгівлі; провести аналітичну роботу та пост-аудит; реорганізувати структуру, щоб централізувати митну вертикаль та створити єдину юридичну особу ДМС.

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