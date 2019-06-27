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Е-митниця, контракт і новий Кодекс: Нефьодов презентував план реформи ДМС

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Переможець конкурс на голову нової Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов презентував свої плани щодо реформування відомства. 

Презентацію він виклав в Linkidink, інформує  БІЗНЕС.

Так, серед головних викликів та пропозицій їх подолання він визначив наступні:

1. Корупція. Для її подолання майбутній очільник ДМС пропонує, зокрема, здійснити повну електронізацію процесів для зменшення суб`єктивізму (е-митниця) та провести Big data аналіз для автоматизованого ризик-менеджменту.

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2. Непрофесіоналізм. У цьому напрямку Нефьодов пропонує здійснити кадрову реформу, збільшити зарплати та перевести митників на контрактну службу.

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3. Митна інфраструктура. Пропонується встановити на митницях сканери,  ваги, камере та здійснити автоматизацію процесів.

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4. Євроінтеграція. Пропонується розробити нову редакцію Митного кодексу, імплементувати кращі світові практики, гармонізувати українське законодавство зі стандартами ЄС тощо.

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5. Фіскальний перекос. Пропонується забезпечити баланс безпеки та сприяння торгівлі; провести аналітичну роботу та пост-аудит; реорганізувати структуру, щоб централізувати митну вертикаль та створити єдину юридичну особу ДМС.

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Нагадаємо:

реформа Державна митна служба Максим Нефьодов