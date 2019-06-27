Україна заборонила імпорт автівок, мотоциклів і вагонів з Росії

Кабінет міністрів України доповнив перелік товарів з Росії, заборонених до ввезення на митну територію України. Під заборону потрапили, зокрема, транспортні засоби.
Про це йдеться у постанові уряду від 15 травня 2019 року, інформує БІЗНЕС.
Зокрема, в Україну заборонено ввозити російські трактори, автобуси, легкові, вантажні та спеціалізовані автомобілі, мотоцикли.
"Рішення прийнято з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються держави-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об'єднань, підприємств ряду галузей промисловості", – йдеться в документі.
Постанова вступає в дію з 1 липня поточного року.
Також з цієї дати вводиться ембарго на російську сировину для виготовлення цементу (клінкеру) і всі готові види цементу, а також мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини, сірники, фанерну продукцію, шпалери, продукцію легкої промисловості, зокрема, окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби, трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів.
Крім того, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення з Росії вживаних залізничних і трамвайних вагонів.
Нагадаємо:
- 18 квітня 2019 року прем'єр-міністр Росія Дмитро Медведєв підписав постанову, яка заборонила експорт нафти, нафтопродуктів, а також вугілля та інших продуктів в Україну. Росія також розширила список заборонених на ввезення з України окремих видів продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік склала майже 250 млн доларів.
- 15 травня Кабмін ухвалив рішення про введення дзеркальних квот, ембарго та спеціальних мит щодо товарів з Росії.
- За даними Державної служби статистики України, за січень-лютий 2019 року обсяг експорту товарів з України до Росії скоротився на 12,4%, імпорту з країни-агресора — на 9%.