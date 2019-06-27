Україна заборонила імпорт автівок, мотоциклів і вагонів з Росії

Кабінет міністрів України доповнив перелік товарів з Росії, заборонених до ввезення на митну територію України. Під заборону потрапили, зокрема, транспортні засоби.

Про це йдеться у постанові уряду від 15 травня 2019 року, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, в Україну заборонено ввозити російські трактори, автобуси, легкові, вантажні та спеціалізовані автомобілі, мотоцикли.

"Рішення прийнято з метою вжиття заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії щодо України, що застосовуються держави-агресором, а також з урахуванням звернень асоціацій, об'єднань, підприємств ряду галузей промисловості", – йдеться в документі.

Постанова вступає в дію з 1 липня поточного року.

Також з цієї дати вводиться ембарго на російську сировину для виготовлення цементу (клінкеру) і всі готові види цементу, а також мінеральні (азотні, калійні і фосфорні) добрива, корми для тварин і продукцію ветеринарної медицини, сірники, фанерну продукцію, шпалери, продукцію легкої промисловості, зокрема, окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби, трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів.

Крім того, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення з Росії вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

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