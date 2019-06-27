Нефьодов хоче перевести митників на контракт

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я є прихильником того, аби перевести митницю на контрактну систему роботи. А не так, як зараз у держслужбі – людина влаштовується і передбачається, що вона працює там довічно, до пенсії. А коли є якийсь спочатку короткостроковий контракт, потім переходить у трирічний, п’ятирічний і так далі. Коли встановлюється KPI (індикатор ефективності – ред) на конкретну людину, так і групові. Головне – отримувати результат", – сказав Нефьодов.

Водночас він зауважив, що при організації роботи митниці керуватиметься не тільки новими ідеями, а й здобутим досвідом.

"Нам дуже рідко треба вигадувати якийсь велосипед чи якісь унікальні, геніальні рішення. Вже існує величезна кількість планів із реформи митниці, складених і попереднім Міністерством фінансів під керівництвом Олександра Данилюка, і під керівництвом нинішнього міністра Маркарової. Є великий проект, який був розроблений американською митницею і запропонований уряду України. Тому не стоїть питання щось вигадати", – додав Нефьодов.

Нагадаємо, 25 червня перший заступник глави Мінекономіки Максим Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України.