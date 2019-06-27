Уряд тимчасово відсторонив главу Держрезерву

Про це йдеться в розпорядженні уряду, повідомляє БІЗНЕС.

"Відсторонити Мосійчука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву України на час здійснення дисциплінарного провадження", — йдеться в документі.

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