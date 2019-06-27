Уряд тимчасово відсторонив главу Держрезерву

Кабінет міністрів України відсторонив Вадима Мосійчука від виконання повноважень голови Державного агентства резерву.
Про це йдеться в розпорядженні уряду, повідомляє БІЗНЕС.
"Відсторонити Мосійчука Вадима Адамовича від виконання повноважень за посадою голови Державного агентства резерву України на час здійснення дисциплінарного провадження", — йдеться в документі.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня 2019 року представники прокуратури Києва вручили голові Держрезерву Вадиму Мосійчуку обвинувальний акт у справі про переміщення зерна в 2017 році з ДО "Хлібна база №85", що під Харковом, на ДП "Златодар" (м. Золотоноша Черкаської обласлі) нібито у зв’язку з небезпекою втрати через близькість АТО. За даними ГПУ, збитки від такого наказу перевищили 6 млн грн.
- Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірне декларування голови Держрезерву. За даними НАЗК, Мосійчук не задекларував фінансові зобов’язання перед банком за договором іпотеки. Сума зобов’язань на кінець звітного періоду становила понад 1 млн грн.
- У червні 2016 року в результаті перевірки Держрезерву були виявлені факти неналежного виконання Мосійчуком своїх посадових обов'язків. Після цього уряд ініціював службове розслідування щодо глави Держрезерву.