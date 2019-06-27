"ПриватБанк" виграв ще одну битву проти Коломойського у Верховному суді

"ПриватБанк" здобув чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду в спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування — Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресс-службу фінусанови.

"Держбанку вдалося вкотре переконати суддів найвищої судової інстанції в обґрунтованості своєї правової позиції і не допустити примушення до погашення боргу за одним з кредитних договорів, укладених з НБУ до націоналізації банку", — повідомили в банку.

Зазначається, що це одне з чотирьох рішень Великої Палати Верховного Суду, яке забезпечує банку перемогу в даній категорії справ, що розглядаються в судах нижчих інстанцій.

Судовий процес, в якому майновий поручитель Марганецький ГЗК намагався вивільнити свою іпотеку та зобов'язати "ПриватБанк" погасити борг по рефінансуванню, тривав з 2017 року.

Нагадаємо, 14 травня та 11 червня "ПриватБанк" виграв у Великій Палаті Верховного суду спори у справах за позовами ПАТ "Покровський ГЗК", компанії Тровелко Холдінгз Лімітед та ПрАТ "Ерлан" до Нацбанку та фінустанови про зобов'язання останньої погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ. Усі ці компанії пов'язані з колишніми власниками "ПриватБанку".