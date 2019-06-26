Вітренко пояснив своє "звільнення" з посади глави швейцарської дочки "Нафтогазу"

Виконавчий директор Групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко заперечив інформацію про те, що НАК "Нафтогаз України" звільнив його з посади глави швейцарської дочірньої компанії Naftogaz Trading Europe SA.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Вітренко запевняє, що ніколи не був главою вказаної компанії, тому його неможливо звільнити з цієї посади. "У жовтні 2018 року через розбіжності у поглядах на трансформацію (реформу) Нафтогазу з Андрієм Коболєвим, я за власним бажанням пішов з посади головного операційного директора, яка включала і управління "інтегрованим газовим бізнесом", до складу якого входила ця дочірня компанія "Нафтогазу" в Швейцарії. Тоді я вирішив продовжувати займатися тільки питаннями протистояння з "Газпромом" та ще обмеженим колом питань, які я не міг покинути", – пояснив він.

Вітренко додав, що тоді ж попросив виключити його зі складу цього органу нагляду в швейцарській дочірній компанії.

"На жаль, цей процес тільки недавно був завершений", – зауважив він.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на повідомлення швейцарської "дочки" в комерційному реєстрі кантону Женева повідомили, що НАК "Нафтогаз України" звільнив Юрія Вітренка з посади глави дочірньої компанії Naftogaz Trading Europe SA (Швейцарія), призначивши замість нього Андрія Фаворова, який з січня 2019 року очолює газовий дивізіон "Нафтогазу".

Решта два директора Naftogaz Trading Europe залишилися колишніми. Це глава "Нафтогаз Трейдинг" Ірина Михайленко і Володимир Томаш.