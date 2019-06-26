В "Укрзалізниці" обіцяють зробити з "Видубичів" унікальний транспортний хаб

Реконструкція залізничної станції "Видубичі" дозволить зробити її унікальним транспортним хабом, який поєднає в одному логістичному ланцюгу одразу кілька видів транспорту — автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, наразі триває будівництво платформи для Kyiv Boryspil Express. Всі роботи планується завершити до кінця року. "Залізничники завершують монтаж фундаменту пасажирської платформи. Далі перейдемо до монтажу стінових блоків. Це дуже складна ділянка — тут велика кількість інженерних мереж зв'язку та енергетики, тому більшу частину робіт доводиться виконувати вручну, без залучення будівельної техніки", — написав Кравцов.

Зведена платформа буде шириною від 4 до 6 метрів, довжиною 209 метрів, матиме два входи і виходи. "Один вхід буде під землею, аж до метрополітену. Плануємо облаштувати відкритий павільйон, широкі сходи з навісом і підйом для людей з інвалідністю, встановити автомати продажу квитків. Другий вхід — сходи до облаштованого майданчика", — уточнив глава УЗ.

Він зазначив, що "Видубичі" після реконструкції стануть унікальним транспортним хабом. "Для нашої країни це буде унікальний транспортний хаб, який фактично об'єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт. Тому пасажир, який, наприклад, з Обухова подорожує на відпочинок за кордон, зможе автобусом доїхати до транспортного вузла "Видубичі", там здійснити зручну пересадку на експрес і вже менш ніж за 30 хвилин бути в аеропорту", — повідомив Кравцов.

Нагадаємо, 30 листопада 2018 року "Укрзалізниця" запустила залізничний експрес до аеропорту "Бориспіль". Він працює в цілодобовому режимі. Дорога до аеропорту займає 35 хвилин. Ціна квитка – 80 грн. Після реконструкції залізничної станції "Видубичі" там з’явиться зупинка для експреса.