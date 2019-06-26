Уряд ініціює аудит всіх теплокомуненерго

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ та Державній аудиторській службі провести аудит кожного теплокомуненерго на предмет об’єктивності існуючої вартості тепла і води.

Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні уряду, інформує БІЗНЕС.

"Проведіть аудит, і потім кожен чиновник хай виходить на трибуну і говорить, що у нього все обґрунтовано, що немає втрат і ніхто не виводить гроші в офшори, аудит і контроль, будемо обговорювати. Але залишати ситуацію такою, що люди у безвиході і платять, не можна", – сказав Гройсман.

Він нагадав, що в результаті реформи децентралізації місцеві бюджети зросли в 4 рази, тому гроші на модернізацію є. "Сьогодні є колосальні фінансові ресурси місцевого самоврядування. Але чомусь пішов тренд на піар – плиточку покласти, фонтан встановити. Я це підтримую. Але кому потрібен фонтан, якщо води немає. А ТКЕ тим часом написало 1800 грн за Гкал або 2000 грн, отримує надприбутки, а люди вимушені платити. Причому платити не уряду, а місцевим структурам!", - обурився глава уряду.

Він попередив, що в рамках програми "Чесна платіжка" будуть оприлюднені всі власники ТКЕ, аби люди знали "місцевих комунальних баронів, що наживаються на споживачах".

Нагадаємо, сьогодні, 26 червня, Кабмін ініціював запровадження програми "Чесна платіжка", яка обмежує ціну Гкал тепла до 1400 грн і є механізмом боротьби із свавіллям і безгосподарністю місцевих чиновників.