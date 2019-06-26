Поліція затримала директора комунального підприємства, якого підозрюють у причетності до рейдерства

Правоохоронці за підозрою у причетності до низки рейдерських захоплень затримали директора одного з комунальних підприємств, що акредитоване Мін’юстом та здійснює діяльність у сфері реєстрації прав та бізнесу.

Про це повідомляє громадська організація "Бізнес-Варта" у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Нарешті затримано директора одного з комунальних підприємств, що акредитоване Мін’юстом та здійснює діяльність у сфері реєстрації прав та бізнесу, який обґрунтовано підозрюється у кримінальних правопорушеннях, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу електронно-обчислювальних машин, що призвело до підробки інформації", – повідомили в "Бізнес-Варті".

Під час обшуку в нього виявили 8 ключів для доступу до держаних та єдиних реєстрів, держателем яких є Мінюст та які дають можливість вносити зміни до Державного реєстру прав та бізнесу.

Поліція підозрює, що цей директор причетний до низки рейдерських захоплень. Сьогодні Києво-Святошинський районний суд Київської області має обрати затриманому запобіжний захід.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, з 2013 року в Україні відбулося 3242 рейдерських захоплення, з них 915 — за останні півтора року.