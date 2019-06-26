Команда Monobank отримала британську ліцензію

Про це повідомив співзасновник банку Дмитро Дубілет на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"У нашої команди відбулася найважливіша подія! Ми отримали фінансову ліцензію від британського регулятора FCA. Тепер ми можемо запустити Koto (наш аналог monobank) в Британії. Зараз ми робимо фінальні приготування і протягом декількох тижнів будемо запускатися в бета-версії", – написав Дубілет.

Він зазначив, що продукт, який планується запустити в Британії, схожий на Monobank.

"Продавати його британцям буде кіт на ім'я Koto – двоюрідний брат нашого моно-кота. Зараз ми робимо останні приготування перед запуском, а також готуємося до переговорів з венчурними фондами та іншими потенційними інвесторами для проведення раунду інвестицій", – поінформував співзасновник банку.

За його даними, після Британії Monobank планує запускатися в інших країнах, але не уточнив, в яких саме.

Нагадаємо, наприкінці травня Monobank випустив нову версію під назвою "Пуссі".