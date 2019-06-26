В Україні втрати від тіньового ринку нафтопродуктів оцінили у 10 млрд грн

Нафтогазова асоціація України (НАУ) оцінює втрати державного і місцевого бюджетів у 2018 році від тіньового ринку нафтопродуктів у 10 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням сайт Асоціації.

Зазначається, що на даний момент в Україні нелегально працюють мінімум 1500 заправок і невизначена кількість складів нафтопродуктів. Обсяг реалізації палива через нелегальні заправні пункти досягає 40 тис.т на місяць.

Тіньовий ринок, зокрема в сегменті дизпалива становить 20%, а зрідженого газу – 50%. "Прогнозні втрати державного і місцевих бюджетів в 2018 році склали близько 10 млрд грн. Таких обсягів нелегального обігу нафтопродуктів не існує в жодній із сусідніх країн – ні в Європі, ні в СНД", – констатують в НАУ.

Експерти Асоціації нагадали, що разом з учасниками ринку, фахівцями Мінфіну і ДФС розробили план законодавчих змін, зокрема щодо обов`язкового ліцензування нафтопродуктів, які дозволять значно зменшити тіньовий ринок палива, проте уряд вирішив відправити відповідний проект постанови на доопрацювання.

"Що це означає? Це означає, що в черговий раз реформа, яка може призвести до різкого скорочення обсягів тіньового ринку палива, збільшення податкових надходжень і поліпшення якості нафтопродуктів для споживачів, буде провалена", – заявили в НАУ.

У зв'язку з цим експерти висловили стурбованість цією ситуацією, наголошуючи на тому що ліцензування нафтопродуктів – це, в першу чергу, підтвердження безпеки об'єкта.

"Загалом, запропонований механізм ліцензування – це просто перевірка законності і безпеки роботи місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі паливом, а також їх прозора і публічна ідентифікація для суспільства. Вартість ліцензій мізерна – від 780 грн в рік для виробництва і зберігання до 10 тис. грн для оптової торгівлі", –поінформували в Асоціації.

Водночас за роботу без ліцензій передбачені чималі штрафи (0,25-1 млн грн), адже йдеться про великий і небезпечний бізнес. Однак штрафи за відсутність ліцензії на зберігання нафтопродуктів перенесли на 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, 6 червня Верховна Рада України схвалила законопроект №10359, який передбачає відтермінування початку застосування штрафних санкцій за відсутність ліцензій на право зберігання палива з 1 липня поточного року на 1 січня 2020 року.

Довідка: В Україні з 1 липня 2019 року мали вступати у силу зміни, внесені Законом України № 2628-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Згідно з цими змінами, суб`єкти господарювання до вказаної дати мали отримати ліцензії на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі паливом. За діяльність без ліцензій їм би загрожували чималі штрафи (за місце виробництва палива – 1 млн грн, оптової торгівлі або зберігання палива – 500 тис. грн, роздрібної торгівлі – 250 тис. грн).

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