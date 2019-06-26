В Україні може з`явитися ще шість індустріальних парків

У найближчій перспективі в Україні можуть створити шість індустріальних парків.

Про це повідомив перший віце-прем‘єр-міністр України-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів в рамках IV Форуму місцевого розвитку у Трускавці, інформує БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

За його даними, з 39 зареєстрованих в Україні індустріальних парків шість розташовані на Львівщині, що означає створення близько 20 тис. нових робочих місць. "Ще 6 таких парків може бути створено у найближчій перспективі", – сказав міністр.

Він також наголосив на необхідності розвитку державно-приватного партнерства, яке дозволить залучити великі інвестиції у будівництво доріг, портів, мостів та великих інфраструктурних об'єктів, а також провести широкосмуговий інтернет по всій території України.

"Уже є кілька пілотних проектів і навіть інвесторів, які очікують можливості взяти участь у цих проектах. Скажу більше – втілення таких проектів означає якісні дороги та додаткові 5-7% до щорічного зростання ВВП. А також десятки тисяч нових робочих місць, особливо в регіонах України", – зазначив перший віце-прем‘єр.

Довідка: Реєстр індустріальних парків нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.