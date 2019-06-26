Tesla Model S і Nissan Leaf у фаворі: В Україні у півтора рази зріс попит на електрокари

У травні поточного року українці придбали і поставили на облік 643 електромобіля.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Укравтопром.

З цієї кількості: легкових — 610 шт, комерційних — 33 шт.

Таким чином, у порівнянні з минулим роком травневий попит на легкові електромобілі в Україні зріс майже в півтора рази, а на комерційні — на 43%.

Зазначається, що ринок комерційних автомобілів на електротязі складався виключно з імпортного секонд-хенду і не відрізнявся різноманітністю. Основну масу склали електромобілі моделі RENAULT Kangoo Z.E., яких було зареєстровано 31 од. Решта дві машини були NISSAN e- NV200. Водночас у реєстраціях легкових електрокарів були присутні нові машини — всього 86 шт., проте більшу частину (524 шт.) склали старі автомобілі.

Найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf. Минулого місяця було придбано 329 таких авто.

Друге місце за популярністю закріпилося за Tesla Model S, автомобілі цієї моделі обрали 53 автомобіліста.

Також у травневу п'ятірку найбільш затребуваних автомобілів з нульовим рівнем викидів увійшли: BMW i3 - 46 шт.; FIAT 500е — 24 шт.; Renault Zoe — 23 шт.

Всього з початку року в Україну було завезено і поставлено на облік 2381 легкових і 176 комерційних електромобілів, що відповідно на 64% і 209% більше, ніж за аналогічний період минулого року.