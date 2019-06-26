Український бізнесмен будує завод-"копію" у Польщі

Про це в інтерв`ю Agravery.com повідомив власник підприємства Анатолій Кобзаренко, інформує БІЗНЕС.

За його словами, загальні інвестиції у будівництво заводу склали близько 5 млн євро. Із них 2,3 млн євро заводу на безповоротній основі надав ЄС тільки за те, що він вироблятиме там інноваційну продукцію. "Ці кошти підуть на погашення кредиту в банку, який ми брали під будівництво. Згідно з бізнес-планом термін окупності інвестицій у завод — 5 років. Сподіваюся, це може статися навіть швидше", — розповів Кобзаренко.

Наразі триває активний етап будівництва. До 1 січня 2020 року завод має бути повністю зданий у експлуатацію.

Підприємець зауважив, що фактично створює компактний варіант підприємства — копію виробництва в Україні. "Справа в тому, що зараз у нас багато клієнтів у країнах ЄС. Для доставки продукції із Сумської області в Європу дуже велике логістичне плече. В основному цеху площею 5 тис. квадратних метрів будуть розташовані зварювальна, фарбувальна, токарна та інші ділянки. Саме місце для будівництва обране теж не випадково — поруч розташовані кілька логістичних центрів, один із яких належить компанії Amazon. Тому звідти буде зручно доставляти клієнтам продукцію по всій Європі. Так само, в разі доставки з Польщі, немає жодних проблем із митним оформленням, відсутній подвійний митний тариф, який потрібно платити при ввезенні та при вивантаженні обладнання. Відповідно, нижче накладні витрати та вартість наших виробів. Ще одна причина — в Європі дуже низькі ставки кредитування виробника і ставки на лізинг техніки", — пояснив Кобзаренко.

Довідка: Завод Кобзаренка — українське підприємство засноване в 1993 році, як українсько-німецьке товариство "Флігель", перейменовано в "Завод Кобзаренка" в 2008 році. Свою діяльність підприємство розпочало з виробництва тачок та візків для присадибного господарства.

На сьогоднішній день завод є виробником №1 тракторних причепів в Україні. Завод, зокрема, виробляє: 20 видів причепів; 6 видів перевантажувальних бункерів; 10 видів цистерн для води, рідини і засобів захисту рослин; 20 видів різних шнеків; причепи для перевезення тюків соломи зерноупаковочное обладнання; відвали і ковші; розкидачі мінеральних добрив тощо.