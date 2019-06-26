"Хто буде лупати скалу, як не ми?": Українську митницю очолить Нефьодов

Перший заступник глави Міністерства економіки України Макс Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України (ДМС).
Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України та сам переможець у Facebook, інформує БІЗНЕС.
За результатами останнього етапу конкурсу комісія вирішила рекомендувати Кабміну призначити главою відомства саме Нефьодова. Крім нього, на посаду претендували ще Євген Гармаш і Андрій Саварець.
Як зазначається, трійка фіналістів презентувала членам комісії свої програми розвитку митниці у вигляді презентації. Потім кожен з претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, депутатів, експертів і членів комісії. У результаті Нефьодов набрав найбільше балів.
"На душі щось не так щоб радість, але "хто буде лупати скалу, як не ми?" Стоїмо!!!", — прокоментував результати конкурсу переможець.
Нагадаємо:
- У грудні 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору глави податкової служби Кабмін 8 травня призначив її керівником Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України, а 17 травня новостворена служба отримала держреєстрацію.
- Конкурс на посаду голови митної служби з середини квітня був заблокований рішенням Окружного адміністративного суду.
- 23 квітня Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс до скасування відповідної ухвали.
- 25 квітня Окружний адмінсуд Києва відмовив в оскарженні рішення столичного адмінсуду про призупинення конкурсу з відбору керівника ДМС.
- 24 червня Шостий апеляційний адміністративний суд розблокував проведення конкурсу на посаду глави ДМС.