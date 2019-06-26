"Хто буде лупати скалу, як не ми?": Українську митницю очолить Нефьодов

Перший заступник глави Міністерства економіки України Макс Нефьодов переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби України (ДМС).

Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів України та сам переможець у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За результатами останнього етапу конкурсу комісія вирішила рекомендувати Кабміну призначити главою відомства саме Нефьодова. Крім нього, на посаду претендували ще Євген Гармаш і Андрій Саварець.

Як зазначається, трійка фіналістів презентувала членам комісії свої програми розвитку митниці у вигляді презентації. Потім кожен з претендентів відповідав на запитання представників бізнесу, депутатів, експертів і членів комісії. У результаті Нефьодов набрав найбільше балів.

"На душі щось не так щоб радість, але "хто буде лупати скалу, як не ми?" Стоїмо!!!", — прокоментував результати конкурсу переможець.

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